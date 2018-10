MotoGP, GP Australia 2018: domani le prove libere. Programma, orari e tv. Il palinsesto su Sky e TV8

Dopo una breve attesa, torna il Motomondiale, con il Gran Premio di Australia 2018. Sul tracciato di Phillip Island saranno in scena gare decisamente importanti per Moto2 e Moto3, che devono ancora assegnare il titolo, mentre in MotoGP vedremo se Marc Marquez tirerà un po’ i remi in barca e lascerà spazio agli avversari.

Si parte, nella notte italiana, con le prime sessioni di prove libere, che ci permetteranno di capire a che livello saranno i protagonisti in pista. Nella classe più leggera Marco Bezzecchi vuole proseguire a mettere pressione a Jorge Martin, con il distacco ridotto ad un solo punto, mentre nella Moto2 Francesco Bagnaia non si vuole fermare e avvicinarsi al tanto atteso titolo iridato.

Il venerdì di Phillip Island sarà visibile, come ogni altro appuntamento del calendario, su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). OASport seguirà il Gran Premio di Australia con le consuete DIRETTE LIVE testuali dei momenti clou del fine settimana di Phillip Island.

PROGRAMMA COMPLETO GP AUSTRALIA 2018

Venerdì 26 ottobre

ore 1.00-1.40 Prove libere 1 Moto3

ore 1.55-2.40 Prove libere 1 Moto2

ore 2.55-3.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 5.10-5.50 Prove libere 2 Moto3

ore 6.05-6.50 Prove libere 2 Moto2

ore 7.05-7.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 7.35-7.50 Qualifiche 2 MotoGP

Repliche MotoGP:

FP1 ore 4.00 su SkySport1

FP2 ore 8.00, 10.45 su SkySport1

FP2 ore 9.00, 10.45, 14.00, 19.15, 21.00 su SkySport MotoGP

Repliche Moto2:

FP2 ore 9.00 su SkySport1

FP2 ore 8.00,15.45, 18.15, 22.45 su SkySport MotoGP

Repliche Moto3:

FP2 ore 12.30, 16.45, 22.00 su SkySport MotoGP

