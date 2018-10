Milan-Betis Siviglia tv, a che ora inizia e su che canale vederlo. Il programma e la diretta streaming

Stasera si gioca Milan-Betis Siviglia, match valido per la terza giornata dell’Europa League 2018-2019. Si preannuncia una partita molto accesa allo Stadio San Siro dove i rossoneri se la dovranno vedere contro la temibile compagine spagnola in un incontro fondamentale per la qualificazione ai sedicesimi di finale e per il primo posto nel girone. I ragazzi di Rino Gattuso vogliono prontamente rialzare la testa dopo la sconfitta subita all’ultimo minuto nel derby, hanno dovuto subire alcune contestazioni dei tifosi e sperano di riscattarsi in ambito europeo contro un avversario però particolarmente ostico e impegnativo che venderà cara la pelle.

Serviranno i gol di Higuain, la pronta risposta di Donnarumma dopo la papera su Icardi, il buon rendimento difensivo e un rendimento propositivo in attacco. Il Milan ha già collezionato due vittorie nel torneo e un tris permetterebbe di avvicinarsi al passaggio del turno, vivendo così il girone di ritorno con più tranquillità.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Milan-Betis Siviglia, match valido per l’Europa League 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE:

18.55 Milan-Betis Siviglia

MILAN-BETIS SIVIGLIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: Salvatore Izzo