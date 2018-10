Motocross, Kiara Fontanesi: “Questo sesto titolo è qualcosa di magico. Era come lo avevo sognato”

Un successo dal sapore speciale. Kiara Fontanesi, ad Imola, realizza il proprio sogno, vincendo il suo sesto titolo iridato nel Motocross femminile (WMX) davanti al pubblico di casa. Una soddisfazione doppia per la 24enne di Parma che, al termine di una stagione complicata, è riuscita a precedere l’olandese Nancy Van de Ven. Grazie ad un secondo e ad un primo posto nelle due manche in programma nell’ultimo round stagionale, la Fontanesi ha chiuso in bellezza, scrivendo il proprio nome ancora una volta nella casella riservata ai vincitori iridati.

“Una gioia che non riesco a raccontare. Troppo grande la soddisfazione di essere riuscita a vincere il Mondiale in casa. Ho lavorato tutta la stagione per arrivare qui a vincere. Tre gare in Italia sono state stupende e Imola rimarrà nel mio cuore. Una pista mitica, un GP stupendo e un meraviglioso pubblico. Sono al settimo cielo“, le parole entusiaste di Kiara, intervistata da Tuttosport.

Dopo essere giunta seconda in gara-1, come detto, la nostra portacolori si è andata a prendere il Mondiale, vincendo l’ultima corsa in programma con estrema determinazione: “Sono partita con l’obiettivo di vincere la manche perché volevo rendere il campionato ancora più speciale. Ero emozionata prima della partenza, ma lucida. Sentivo la pressione, ma poi è svanita d’un colpo. La gioia ha tolto in un secondo tutto lo stress accumulato in questi giorni. Ringrazio tutti: la mia famiglia, il team, la Yamaha, gli sponsor e tutti i miei amici e tifosi. Questo sesto titolo è qualcosa di magico. Era come lo avevo sognato“.













Foto: Valerio Origo