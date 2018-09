Motocross, GP Imola 2018: Kiara Fontanesi SUL TETTO DEL MONDO! Sesto titolo iridato in carriera per la nostra portacolori

Strepitosa Kiara Fontanesi! La nostra portacolori si è aggiudicata il sesto titolo mondiale in carriera della WMX (Motocross femminile), festeggiando davanti al proprio pubblico questo grandissimo risultato. L’azzurra, in sella alla Yamaha, si è aggiudicata gara-2 del GP di Imola, ultima prova del campionato (dopo il secondo posto della prima manche di ieri), conquistando sia il successo del GP che quello l’iride a precedere la rivale numero, l’olandese Nancy Van de Ven (Yamaha), distanziata di 1″873 e la tedesca Larissa Papenmeier (Suzuki), a 30″222 dalla vetta.

Un autentico dominio quello della Fontanesi che, partita con attenzione, ha lasciato sfogare la Van de Ven e la Papenmeier nei primi due giri, prima di prendere il largo e viversi 15 tornate da autentica regina. Una stagione complicata quella della parmense che ha portato poi al tanto sospirato successo finale anche approfittando dell’infortunio occorso a chi era davanti in graduatoria a due round dal termine, ovvero la neozelandese Courtney Duncan. Tuttavia, Kiara ha il merito di averci sempre creduto, sfruttando al meglio le occasioni avute e vincendo un campionato non facile per quanto detto. E così dopo il 2012, il 2013, il 2014, il 2015 e il 2017 anche il 2018 è stato un anno di conquista per l’italiana.

CLASSIFICA GARA-2 GP IMOLA 2018 – MOTOCROSS FEMMINILE

1 8 FONTANESI, Kiara ITA FMI MXFONTARACING SYNECOYamaha 23:52.229 0.000 45.244 25

2 85 VAN DE VEN, Nancy NED KNMV Yamaha 23:54.102 1.873 45.185 22

3 423 PAPENMEIER, Larissa GER DMSB Suzuki 24:22.451 30.222 44.309 20

4 325 ANDERSEN, Sara DEN DMU KTM 24:30.429 38.200 44.069 18

5 274 VERSTAPPEN, Amandine BEL FMB KTM Silver Action KTM 24:30.830 38.601 44.057 16

6 110 LAIER, Stephanie GER DMSB KTM 24:50.285 58.056 43.482 15

7 188 VAN DER VLIST, Shana NED KNMV KTM 25:14.972 1:22.743 42.773 14

8 9 GERMOND, Virginie SUI FMS KTM 25:18.539 1:26.310 42.673 13

9 131 DAM, Line DEN DMU Honda 25:19.721 1:27.492 42.639 12

10 290 DENIS, Mathilde FRA FFM Yamaha 25:20.920 1:28.691 42.606 11

11 52 CHARROUX, Justine FRA FFM Yamaha 25:22.621 1:30.392 42.558 10

12 14 MARTINEZ, Mathilde FRA FFM Team VHR Racing KTM 25:28.862 1:36.633 42.384 9

13 36 BERRY, Avrie USA KNMV KTM 25:36.475 1:44.246 42.174 8

14 974 LEHMANN, Janina GER DMSB Suzuki 25:44.961 1:52.732 41.943 7

15 116 NOCERA, Francesca ITA FMI Ceres 71 Racing Suzuki 25:47.076 1:54.847 41.885 6

16 172 VALK, Lynn NED KNMV iFly JK Racing Yamaha Yamaha 25:51.841 1:59.612 41.757 5

17 79 SEISDEDOS, Gabriela ESP RFME Kawasaki 24:11.136 -1 Lap 40.933 4

18 93 PARRINI, Floriana ITA FMI KTM 24:15.656 4.520 40.806 3

19 143 STOUTJESDIJK, Stephanie NED KNMV Husqvarna 24:24.789 13.653 40.552 2

20 699 KAPSAMER , Elena AUT AMF KTM 24:29.861 18.725 40.412 1

21 100 BURGMANS, Eline NED KNMV KTM 24:32.502 21.366 40.340 0

22 969 HOPPE, Fiona GER DMSB Suzuki 25:02.663 51.527 39.530 0

23 425 SIMONS, Amber NED KNMV Yamaha 25:19.712 1:08.576 39.086 0

24 987 LAGO, Erica ITA FMI Honda 25:32.850 1:21.714 38.751 0

25 118 UMSCHADEN, Vanessa AUT AMF KTM 25:33.504 1:22.368 38.735 0

26 203 VIAUD, Camille FRA FFM Yamaha 25:34.952 1:23.816 38.698 0

27 99 HAUDOIRE, Manon FRA FFM Yamaha 25:41.603 1:30.467 38.531 0

28 387 ALBIZURI SILGUERO, Oihane ESP RFME 920 Fly Group Suzuki 26:01.415 1:50.279 38.042 0

29 46 EHAMAE, Kadri EST EMF Honda 24:06.460 -2 Laps 37.333 0

30 711 PARADISI, Claudia ITA FMI steelsdrjack KTM 24:34.718 28.258 36.617 0

31 33 INNOCENZI, Adele ITA FMI Honda 25:27.950 1:21.490 35.341 0

32 997 GRAZIA, Andrea Giorgia ITA FMI Honda 23:56.604 -3 Laps 33.830 0

146 MICHELS, Lisa GER DMSB Yamaha did not start













Foto: Valerio Origo