Moto2, GP Giappone 2018: risultati e classifiche prove libere. Lecuona il migliore, Francesco Bagnaia chiude in seconda piazza, Oliveira (6°) insegue

Andato in archivio questo primo giorno di prove libere del quartultimo round del Mondiale 2018 di Moto2. Sul tracciato di Motegi (Giappone) i piloti della media cilindrata hanno dovuto fare i conti con i capricci del meteo che non hanno consentito di girare a lungo sulla pista.

In condizioni di asfalto particolari è stato lo spagnolo Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) il migliore di questo day-1. Con il crono di 1’52″159 l’iberico ha preceduto di 119 millesimi il nostro Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) e di 231 l’altro spagnolo Augusto Fernandez (Pons HP40). Il leader del campionato, inattivo nelle PL1 come altri piloti, è sceso subito in pista nella seconda sessione, inanellando una serie di tornate per comprendere le caratteristiche dell’asfalto e il set-up della moto. Nonostante le basse temperature e il poco tempo a disposizione, le sensazioni di Bagnaia sono state positive, confermando il buon momento vissuto dal centauro torinese.

Per quanto concerne il rivale numero uno in campionato di “Pecco”, il portoghese Miguel Oliveira, il pilota della KTM ha ottenuto la sesta prestazione odierna a 0″556 dalla vetta, palesando qualche problematica di troppo nel t-4 dove la moto austriaca si scompone con l’avantreno. Aspetti che il lusitano dovrà curare per sperare di recuperare punti al nostro portacolori in questo round. Sky Racing Team VR46 che poi può contare anche sull’ottimo riscontro di Luca Marini. Il fratellino di Valentino Rossi si è infatti piazzato in decima posizione a 9 decimi dal leader e sarà anche lui della partita per i posti che contano nei prossimi turni, considerando quanto fatto vedere nei precedenti weekend.

Da segnalare l’incidente occorso ad Alex Marquez sul finire delle PL1 con la Kalex dell’iberico andata a fuoco. Un highside molto brutto che ha causato una microfrattura alla scapola del centauro spagnolo, sul tracciato comunque nel secondo turno e posizionandosi proprio davanti a Marini.

@alexmarquez73 is ready for #JapaneseGP #Moto2 FP2 session at @motegi_official . His technical crew worked very fast to leave his @KALEX_Racing in perfect condition again. Thanks guys for being so good at work. ✊🏻😊👍🏻 pic.twitter.com/MZH0kIcNxs — Team EG 0,0 Marc VDS (@TeamEG00MarcVDS) October 19, 2018

CLASSIFICA MOTO2 – TOP10 – PROVE LIBERE – GP GIAPPONE 2018

POS # RIDER GAP 1 27 I. LECUONA 1:52.159 2 42 F. BAGNAIA +0.119 3 40 A. FERNANDEZ +0.231 4 20 F. QUARTARARO +0.358 5 41 B. BINDER +0.481 6 44 M. OLIVEIRA +0.556 7 45 T. NAGASHIMA +0.559 8 23 M. SCHROTTER +0.660 9 73 A. MARQUEZ +0.885 10 10 L. MARINI +0.929













Foto: Valerio Origo