Moto2, Francesco Bagnaia: “Siamo una grande squadra, vi farò divertire fino alla fine”

L’Italia sogna in grande: dopo Franco Morbidelli è la volta di Francesco Bagnaia esaltare il tricolore nella categoria di Moto 2 per il Motomondiale 2018. L’azzurro è in vetta alla classifica iridata con 28 punti di margine sul portoghese Oliveira e può anche amministrare in vista dello sprint finale che vede nel prossimo week-end la tappa giapponese a Motegi.

Come si difenderà Pecco dagli attacchi di Oliveira? “Non è facile, è un ottimo pilota. Ma noi siamo molto forti, siamo una grande squadra. Luca Marini mi darà sicuramente una mano, sarà fondamentale ‘stare sul pezzo’ “.

E ancora: “Quest’anno Oliveira è stato premiato dalla costanza che ha avuto soprattutto nella prima parte della stagione, con 5 vittorie in meno è ad appena 28 punti da me. Non possiamo permetterci di commettere errori, perché sappiamo che lui non mollerà fino alla fine. Dobbiamo restare concentrati e fare come abbiamo fatto in Thailandia dove abbiamo lavorato soprattutto in ottica gara, che alla fine è la cosa più importante. Dobbiamo cercare di fare due GP al 100% per poi, magari, gestire il vantaggio negli ultimi due”.

Una promessa: “L’importante è divertirsi e far divertire gli altri fino alla fine dell’anno, dando il massimo. Mancano ancora 4 gare, spero di farcela…”.













Foto: Valerio Origo