Mondiali LoL 2018, eSports: definite le quattro semifinaliste. Che sorprese…

I Mondiali di LoL hanno determinato le quattro squadre che andranno a lottare per il titolo di campione del mondo. In quel di Busan, in Korea del Sud, otto tra i migliori team del globo si sono scontrati alla ricerca della supremazia e, se non ne sapete ancora niente, preparatevi a sorprese incredibili! Se non avete avuto la possibilità di seguire da voi questa due giorni di partite di LoL fra stelle assolute, continuate a leggere perché vi riassumiamo tutto noi.

Mondiali di LoL, i primi due Quarti: KT vs IG e G2 vs RNG

Il 20 ottobre si sono svolti i primi due Quarti di Finale dei Mondiali di LoL e il nostro riassunto inizia con la sfida tra i KTRolster e gli Invictus Gaming. Ad arrivare allo scontro da favoriti sono i primi, che partono bene ma poi vengono distrutti dal Rakan di Baolan. E la situazione non cambia nemmeno nella seconda partita, con i cinesi che si portano meritatamente sul 2-0 e a un passo dal superare il turno. È a quel punto che i coreani si svegliano, e dopo 40 minuti di terzo game si portano sul 2-1 a seguito di una base race combattuta fino all’ultimo basic attack. E poi concludono la rimonta portandosi sul 2-2 grazie a uno Smeb molto ispirato al comando di Irelia. La quinta partita, quella decisiva, viene giocata in maniera più conservativa da ambo le parti, senza fight degni di nota e con molta attenzione agli obiettivi. Al minuto 32, però, l’ADC degli IG JackeyLove mette a segno una Quadrakill con la sua Xayah e la partita prende una direzione chiara. Due Baroni e molteplici obiettivi dopo, il team cinese chiude il game e si assicura un biglietto per le Semifinali, costringendo un’altra squadra coreana a salutare i Mondiali di LoL.

Il secondo Quarto di Finale ha visto il terzo seed europeo, i G2 Esports, scontrarsi contro i fortissimi Royal Never Give Up di Uzi. Il team accreditato alla vittoria finale secondo tutti gli esperti. Ma il bello di questi Mondiali di LoL è che nulla è scontato. E se il primo game ha visto i cinesi dominare, la strategia “Uzi-centrica” degli RNG viene scardinata dai pick Akali e Irelia di G2. I due assassini non hanno problemi a raggiungere Lucian avversario e gli europei si portano sull’1-1. Scottati dalla sconfitta, i cinesi ripartono alla grande e tornano facilmente sul 2-1, ma non riescono a fare nulla contro l’Aatrox di Perkz nella quarta partita: è 2-2 e sarà l’ultimo match a decidere la seconda semifinalista dei Mondiali di LoL. È evidente che distruggendo Uzi gli RNG rischiano di salutare la kermesse ed è proprio basando la partita su una sorta di caccia all’uomo, Uzi per l’appunto, che gli europei sono riusciti nell’impresa di eliminare il team cinese. Complimenti ancora una volta a Perkz, unstoppable al comando di LeBlanc, ma sarebbe ingiusto non esaltare l’intero roster europeo per quella che verrà ricordata da tutti come una vera e propria impresa.

Mondiali di LoL, i secondi Quarti: AFS vs C9 e FNC vs EDG

Nella seconda giornata sono scesi in campo gli ultimi quattro team rimasti in corsa per raggiungere le Semifinali dei Mondiali di LoL. La prima serie ha visto scontrarsi i Cloud9, terzo seed americano, e gli Afreeca Freecs che invece rappresentano l’ultima speranza coreana. E il team a stelle e strisce parte alla grande, chiudendo in 30 minuti il primo game. Usando la stessa strategia anche nella seconda partita, però, C9 dà un vantaggio ad AFS che i coreani non riescono a sfruttare a pieno. E infatti dopo altri 30 minuti gli americani si portano meritatamente sul 2-0. La terza sfida è la più equilibrata della serie, ma saranno le strategie a fare la differenza. Se C9 ha distribuito oro e oggetti per tutto il team, gli avversari pensano a rendere Varus il più forte possibile. Quando le ultimate di Licorice e Sveskeren, al comando di Orn e Nocturne, riescono a togliere di mezzo proprio l’ADC avversario in due teamfight di seguito, i giochi si concludono: 3-0 per i Cloud9, la Corea saluta i Mondiali di LoL e ci resta soltanto un’altra semifinalista da scoprire.

L’ultimo Quarto di Finale ha visto Fnatic ed Edward Gaming sfidarsi per quattro game. I cinesi partono alla grande nel primo game, vincendo le lane grazie a Kled, LeBlanc e alla bot del cuore Xayah-Rakan, e arrivando a una vittoria piuttosto semplice. La risposta degli europei, però, è rabbiosa, tanto che è un solo teamfight intorno al quarto d’ora a indirizzare la partita verso l’1-1 finale. Il terzo game è il più combattuto del Quarto di Finale. Gli EDG, infatti, partono molto bene e tengono fuori dal game Caps. Andando avanti con i minuti, però, Rekkles inizia a fare la differenza con Sivir (grazie anche agli upgrade di Orn) mentre Poppy e Camille, comandate dai cinesi Ray e Haro, sono così aggressivi da non lasciare il tempo al proprio team di seguirli. Gli errori si pagano ai Mondiali di LoL, e infatti i Fnatic passano in vantaggio: 2-1 e quarti di finale a un Nexus di distanza. Edward Gaming parte a cannone in quella che sarà la loro ultima partita nella kermesse. Fnatic, invece, resta lucida in tutti i suoi componenti e seppure in svantaggio con le kill, inizia a puntare soltanto a draghi e torri. Si rivelerà una strategia vincente, tanto che dopo un solo Baron, e fight conseguente, l’ennesimo team asiatico viene costretto a salutare i Mondiali di LoL. Appuntamento al prossimo weekend, quando scopriremo chi fra le due squadre europee, quella americana e quella cinese staccherà il biglietto per le Finali. Non ci lanciamo in pronostici visto quanto accaduto negli ultimi due giorni, con una sorpresa dietro l’altra. La certezza, però, è che qualcosa di grande sia cambiato nel mondo di LoL. L’egemonia asiatica non è mai sembrata così in dubbio.

A CURA DEI NOSTRI PARTNER DI ITALIA ESPORTS. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI ARTICOLI

Foto: Italia ESports