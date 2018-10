Milan-Genoa 2-1, i rossoneri vincono il recupero e salgono al quarto posto: decide Romagnoli allo scadere

Il Milan sale al quarto posto nella classifica della Serie A 2018-2019 grazie alla vittoria maturata in pieno recupero contro il Genoa. I rossoneri si sono imposti a San Siro per 2-1 nel recupero della prima giornata, rinviata ad agosto per il crollo del Ponte Morandi: i ragazzi di Rino Gattuso hanno ottenuto la quinta vittoria in campionato e hanno così agganciato la Lazio, dimostrando di poter seriamente lottare per un posto nella prossima Champions League mentre i rossoblù rimangono all’undicesimo posto a 14 punti, quattro in meno della compagine meneghina.

Il Milan passa subito in vantaggio al 4′ grazie a un’invenzione di Suso che dal limite dell’area tira una cannonata a fil di palo. Primo tempo vibrante ma senza altre ghiotte occasioni da gol, all’inizio della ripresa Radu deve inventarsi un miracolo sulla deviazione di Criscito nata da una conclusione di Higuain. Al 56′ il Genoa trova il pareggio: palla persa in area, Kouamé calcia forte al centro e trova una sfortunata deviazione di Alessio Romagnoli. Nel finale Radu si prodiga in due belle parate su Kessie, Higuain e Suso prima che al 91′ Romagnoli trova la rete della vittoria calciando al volo su respinta del portiere.













Foto: Salvatore Izzo