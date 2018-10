Basket, Champions League 2018-2019: Venezia cede nel finale in casa contro Tenerife

Prima sconfitta nella Basketball Champions League per la Reyer Venezia. La squadra di coach De Raffaele cede in casa contro gli spagnoli dell’Iberostar Tenerife per 72-65. Un ko che toglie anche il primato nel gruppo B ai veneti, mentre Tenerife resta a punteggio pieno in testa alla classifica. Alla Reyer non bastano i 19 punti di MarQuez Haynes, mentre in casa Iberostar il migliore è stato Thaddus McFadden con 21 punti.

Mani freddissime ad inizio partita ed il tabellone segna 4-4 dopo quattro minuti di gioco. Watt prova a costruire un primo allungo, ma Tenerife resta sempre attaccata alla partita e alla prima sirena c’è una perfetta parità (20-20). Due bombe di Haynes portano sul +6 Venezia, ma nuovamente gli spagnoli accorciano e anzi si portano avanti sul 31-30. Tenerife allunga nel finale di quarto con Beiran, con gli ospiti avanti 40-32 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora Haynes ad accorciare le distanze e Venezia torna sul -3 (39-42). L’americano è scatenato e segna otto punti consecutivi, che lanciano la squadra di De Raffaele sul +2 (44-42). Nel finale di quarto ci pensato De Nicolao e Daye per il 52-47 con cui si entra negli ultimi dieci minuti. Tenerife, però, è ancora li ed è McFadden l’uomo della rimonta e del sorpasso spagnolo (57-62). Haynes pareggia a due minuti dalla fine, ma gli spagnoli tornano avanti con il gioco da tre punti di Abromaitis (65-68). Haynes sbaglia la tripla e poi Iverson punisce dalla lunetta, chiudendo i conti.

Questo il tabellino della partita

UMANA REYER VENEZIA – IBEROSTAR TENERIFE 65-72 (20-20; 12-20; 20-7; 13-25)

Venezia: Haynes 19, Stone, Bramos 9, Tonut 8, Daye 8, De Nicolao 2, Vidmar 2, Biligha 4, Giuri 2, Cerella, Watt 11, Kyzlink

Tenerife: San Miguel 3, Staiger 3, Iverson 10, Niang 2, Brussino 6, Bassas 3, Saiz 6, McFadden 21, Sturup ne, Abromaitis 3, Gillet 5, Beiran 8













