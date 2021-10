Emergono nuovi dettagli col passare dei giorni a proposito dell’aggressione di Conor McGregor ai danni di Francesco Facchinetti. Il fuoriclasse della MMA, una delle più grandi icone internazionali delle arti marziali miste, ha sferrato un pugno al volto dell’artista italiano nel corso di una serata organizzata all’Hotel St. Regis di Roma appositamente per incontrarlo lo scorso sabato.

In base a diverse ricostruzioni dell’accaduto, tra cui quella del cantante emiliano Benjamin Mascolo (che ha raccontato di aver visto volare Facchinetti dall’altra parte della stanza), non sembra esserci un vero motivo dietro all’aggressione. Secondo il conduttore italiano, apparso sui social dopo quella serata con il viso contuso, il pugno sarebbe arrivato in maniera totalmente inaspettata.

“Pensate cosa poteva succedere. Se sono qua a parlarvi ora è un miracolo – scrive Facchinetti, che poi aggiunge a voce – “Pensate a McGregor che tira un pugno a una persona non preparata”. Interpellato sulla questione anche da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, DJ Francesco ha fornito la sua versione dei fatti.

“Diciamo che era una delle serate più belle della mia vita, fino a quel momento. Ero con uno sportivo che apprezzavo tantissimo, ci stavamo divertendo, era una situazione molto tranquilla. Poi improvvisamente a Conor è andato ‘off’ il cervello e mi ha tirato una castagna in faccia da 20 cm. C’erano le telecamere, spero sia stato tutto filmato”.

Facchinetti, convinto anche da Benjamin Mascolo, avrebbe deciso di denunciare The Notorious. Quest’ultimo rischia il carcere, anche a causa del suo status di atleta professionista. La sua forza viene infatti considerata in maniera diversa rispetto a quella di un comune cittadino, perché è in grado di ferire più gravemente. La pena varia in base alla gravità delle lesioni, ma si parte da un minimo di 6 mesi in questo caso.

