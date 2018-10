Max Verstappen imbufalito, GP Giappone: “Stupida la penalità per il contatto con Raikkonen, Vettel non poteva sorpassarmi”

Max Verstappen è stato uno dei grandi protagonisti del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1 che si è corso nella mattinata italiana sul mitico tracciato di Suzuka. Il pilota della Red Bull ha infatti avuto due contatti con le due Ferrari: quello contro Sebastian Vettel durante l’ottavo giro ha fatto discutere a lungo ma non ha generato penalità mentre quello con Kimi Raikkonen nelle battute iniziali gli ha procurato 5 secondi di penalty.

L’olandese, che ha chiuso la gara in terza posizione, era letteralmente imbufalito con le Ferrari e con i giudici per le decisioni prese. Il suo commento riguardo alla manovra di Sebastian Vettel è molto chiaro: “In quella curva non puoi superare. Gli ho anche lasciato spazio, ma lui non poteva entrare così stretto. Se avesse aspettato poteva avere una possibilità di passare. Io comunque sono stato attento”.

Sull’incidente con Kimi Raikkonen, invece: “Non sono d’accordo con la penalità per il primo contatto. Ho bloccato le ruote ed avrei benissimo potuto tagliare la chicane, mentre ho fatto del mio meglio per non trarre un vantaggio e tornare subito in pista. Kimi ha scelto di passarmi all’esterno e credo che avrebbe potuto attendere prima di compiere questa manovra visto che ero al limite con lo sterzo. Non so perché mi sia stata data la penalità, ma è stupida. Ho ricevuto una penalità di cinque secondi per questa manovra, la prossima volta taglierò la pista come ha fatto Bottas. Stavo cercando di fare del mio meglio per affrontare la curva e non tagliarla. La prossima volta saprò come comportarmi”.













FOTOCATTAGNI