Andrea Dovizioso, GP Thailandia: “Abbiamo messo in crisi Marquez, penso al prossimo anno: vogliamo il Mondiale”

Andrea Dovizioso ha conquistato un prezioso secondo posto nel GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha lottato alla pari con Marc Marquez e si è dovuto arrendere soltanto nel finale al cospetto del Campione del Mondo che ha confermato il proprio strapotere anche sul nuovo circuito di Buriram.

Il forlivese ha analizzato la sua gara ai microfoni di Sky Sport: “Mi fa molto piacere che Marquez ha detto che sono intelligente, mi fa molto piacere che abbia esultato così per una vittoria contro di me e questo significa che stiamo mettendo in crisi il sei volte Campione del Mondo. Oggi ero obbligato a stare davanti e non sapevo che gomme avesse lui, non potevo aprire la porta perché non volevo farlo passare e non sapevo cosa fare. Ho voluto rispondere in curva 5 dopo il sorpasso perché temevo di non poterlo superare dopo e quello è forse stato l’errore, ho recuperato bene ma non ero così vicino all’ultima curva per poterlo superare. Peccato per la vittoria ma questa è una gara ancora più importante di Aragon perché quando ci sono dei problemi di consumi di gomma noi andiamo in difficoltà“.

Dovizioso spiega perché non ha lasciato andare Marquez davanti: “Non lo ho fatto passare durante la gara perché le gomme lavorano peggio quando sei dietro e secondo me stando davanti gli pneumatici lavorano meglio, specialmente l’anteriore“.

Il pilota della Ducati sembra già essere concentrato sul prossimo anno: “Guardo all’anno prossimo perché l’obiettivo è il campionato, sappiamo quanto sia difficile e contro chi ce lo stiamo giocando. Io adesso corro e sviluppo, è il lavoro principale che deve fare un pilota ufficiale. In Giappone mi aspetto ancora più competitività, è una pista adatta a noi mentre qui eravamo sì competitivi sui tre rettilinei ma facevamo fatica nell’altra metà del circuito“.













Foto: Valerio Origo