Max Verstappen, GP Messico F1 2018: “Una vittoria significativa con una macchina fantastica”

Max Verstappen concede il bis in Messico e, dopo il trionfo dell’anno scorso, l’olandese conquista anche il successo in questa stagione, dominando letteralmente dal primo all’ultimo giro il terzultimo round del Mondiale 2018 di F1 sul tracciato dedicato alla memoria del fratelli Rodriguez. Una vittoria mai in discussione quella del pilota di Milton Keynes che si è riscattato alla grande dopo la pole position persa per pochissimo ieri, a vantaggio del teammate Daniel Ricciardo. Australiano poco fortunato quest’oggi, ancora una volta fermato da un ritiro quando era in seconda posizione, a precedere le due Ferrari di Sebastian Vettel e di Kimi Raikkonen.

E così nella gara che ha eletto Lewis Hamilton campione del mondo per la quinta volta, Max si è tolto una grande soddisfazione: “Sono molto felice. La mancata pole position di ieri non ero riuscito a digerirla. Oggi avevo una grande motivazione e, contando su una macchina eccezionale, ho vinto, gestendo il ritmo come desideravo. Aver paura dopo il ritiro di Ricciardo? Sicuramente non fa piacere quando sai che il tuo compagno di squadra si è dovuto fermare per un problema tecnico anche perché realizzare una doppietta qui sarebbe stato significativo. Io, però, mi sono concentrato sulla mia guida e il risultato finale mi ha premiato“, le dichiarazioni a caldo dell’orange.

VERSTAPPEN: "The start was the key. I didn't sleep very well last night. Amazing job by the team, the car worked really well. It was a shame to lose Daniel" #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/6l8ugBhHyX — Formula 1 (@F1) October 28, 2018













FOTOCATTAGNI