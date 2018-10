Classifica Mondiale piloti F1 2018: Lewis Hamilton campione del mondo! Sebastian Vettel rafforza la seconda piazza dopo il GP del Messico

Lewis Hamilton è campione del mondo per la quinta volta in carriera. Il pilota britannico della Mercedes, con il quarto posto odierno in Messico il contemporaneo secondo di Sebastian Vettel, si è portato a casa l’iride 2018 con pieno merito, chiudendo la partita al secondo tentativo, dopo non esservi riuscito ad Austin. Un successo meritato per un pilota che ha saputo essere costante e solido ogni weekend.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2018

POS DRIVER NATIONALITY CAR PTS 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 358 2 Sebastian Vettel GER FERRARI 294 3 Kimi Räikkönen FIN FERRARI 236 4 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 227 5 Max Verstappen NED RED BULL RACING TAG HEUER 216 6 Daniel Ricciardo AUS RED BULL RACING TAG HEUER 146 7 Nico Hulkenberg GER RENAULT 69 8 Sergio Perez MEX FORCE INDIA MERCEDES 57 9 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 53 10 Fernando Alonso ESP MCLAREN RENAULT 50 11 Esteban Ocon FRA FORCE INDIA MERCEDES 49 12 Carlos Sainz ESP RENAULT 45 13 Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 31 14 Pierre Gasly FRA SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 29 15 Charles Leclerc MON SAUBER FERRARI 27 16 Stoffel Vandoorne BEL MCLAREN RENAULT 12 17 Marcus Ericsson SWE SAUBER FERRARI 9 18 Lance Stroll CAN WILLIAMS MERCEDES 6 19 Brendon Hartley NZL SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 4 20 Sergey Sirotkin RUS WILLIAMS MERCEDES 1













FOTOCATTAGNI