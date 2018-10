F1, Lewis Hamilton campione del mondo per la quinta volta. Raggiunto Fangio, -2 da Schumacher

Lewis Hamilton è campione del mondo di Formula Uno per l’anno 2018. No, non si tratta di una notizia clamorosa, lo si sapeva già da tempo, ma l’inglese può iniziare a festeggiare da questo momento il suo quinto titolo iridato in carriera, entrando ufficialmente nella leggenda della massima serie del motorsport. Il pilota nato a Stevenage riesce nell’impresa di raggiungere il grandissimo argentino Juan Manuel Fangio che vinse cinque titoli nel 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957. A questo punto, quindi, il pilota inglese entra nel gotha dell’automobilismo e punta diritto verso il record che sembrava impossibile da raggiungere, ovvero i 7 trionfi di Michael Schumacher.

L’alfiere della Mercedes ha conquistato con pieno merito il quinto Mondiale, il quarto da quando corre con la scuderia di Brackley, disputando una stagione letteralmente impeccabile, collezionando nove pole position e altrettanti successi, non sbagliando in nessuna occasione e regalando diversi capolavori che entreranno nella storia della Formula Uno.

I numeri complessivi dell’ex McLaren sono impressionanti. In 227 Gran Premi disputati ha conquistato ben 71 successi (e si trova a -20 da Michael Schumacher) ha totalizzato 81 pole position (record assoluto) e ha condito il tutto con 41 giri veloci in gara. Un 2018 dominato sia con il piede che con l’intelligenza. Cuore e mente. Attento a estrarre il massimo dalla sua vettura quando (specialmente all’inizio) non brillava, spietato e implacabile quando poteva vincere e spettacolare quando si sentiva tutt’uno con la sua W09.

A questo punto il 33enne inglese (spegnerà le 34 candeline il 7 gennaio) ha un solo obiettivo in carriera: provare a eguagliare “Sua maestà” Michael Schumacher, cercando di raggiungere 7 titoli mondiali e 91 GP vinti. Per il momento Hamilton può festeggiare, meritatamente, e rendersi conto che il suo nome nell’albo d’oro della Formula Uno è stato apposto in ben 5 occasioni. Chapeau!

