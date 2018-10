Marc Marquez, GP Giappone 2018: “Volevo vincere il Mondiale, ce l’ho fatta. Mi spiace per Dovizioso, meritava il podio”

Marc Marquez si laurea Campione del Mondo per la settima volta in carriera, di cui cinque nella classe regina, grazie alla vittoria ottenuta nel GP del Giappone, sedicesima tappa del Motomondiale 2018. L’iberico ha ingaggiato un bel duello con Andrea Dovizioso (Ducati) sino al penultimo giro, in cui il forlivese è scivolato alla curva 10 regalando di fatto il successo ed il titolo iridato al fenomeno di Cervera.

Marquez, dopo aver celebrato il suo trionfo nel giro di rientro, ha espresso la sua grande gioia ed il rispetto per il suo avversario appena arrivato nel parco chiuso: “Mi sento davvero bene, anche perché già dopo Aragon immaginavo che sarebbe stato così, ma la differenza è proprio quando cogli l’occasione. Ho fatto tutto ciò che dovevo fare, ho attaccato prima dell’ultimo giro come in Thailandia, mi spiace che lui sia caduto perché meritava di essere qui sul podio con noi“.

Il pilota della Honda ha poi rilasciato ai microfoni di Sky Sport le seguenti dichiarazioni: “Dopo Aragon ho iniziato a vedere che il titolo era vicino e mi sono dato una motivazione extra: vincere il Mondiale alla prima occasione utile. Nella gara di oggi volevo partire bene per andare in scia a Dovi e non farlo scappare e ci sono riuscito. Il mio obiettivo era cercare l’attacco a 9-10 giri dalla fine, ci ho provato ma ho commesso un piccolo errore in uscita da curva 10 e mi ha ripassato. A quel punto ho aspettato un po’ e ci ho riprovato riuscendoci; sfortunatamente lui è caduto perché mi sarebbe piaciuto salire sul podio con lui perché i nostri duelli sono molto belli. Ho imparato tanto da lui l’anno scorso nella gestione delle gare, è molto bravo nel setting della moto ed il suo livello è molto alto, nel 2019 penso che le nostre battaglie continueranno”. L’iberico ha poi parlato del suo approccio alle ultime gare della stagione: “Di più non posso rischiare, nelle ultime gare sono sempre stato al limite proprio come Dovi e Jorge. Mi hanno detto che c’è ancora il campionato marche da conquistare quindi abbiamo subito un altro obiettivo per i prossimi weekend”.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo