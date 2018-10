Andrea Dovizioso, GP Giappone 2018: “Siamo stati veloci ma bisogna ancora migliorare per battere Marc Marquez”

Il Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio. Marc Marquez ha conquistato lo scettro della top class, centrando il settimo titolo iridato in carriera e scrivendo un’altra pagina di storia. Andrea Dovizioso ci ha provato. In sella alla Ducati, il forlivese ha tentato di mettere in difficoltà l’iberico in tutti i modi ma la corsa di Motegi (Giappone) ha avuto un epilogo poco fortunato per lui: scivolata al penultimo giro e sogni di gloria in fumo.

Tuttavia il centauro italiano merita gli onori, essendo stato l’unico in grado di contrastare ancora una volta il n.93 e di contendergli il successo: “E’ logico che c’è delusione perché volevo vincere e avevamo delle possibilità – ha dichiarato il “Dovi” ai microfoni di Sky Sport – La conferma che eravamo veloci c’è stata però bisogna ammettere che Marc Marquez è stato più abile. Bisogna studiarlo ancora per essere a suo livello e quest’anno ha fatto la differenza. Nel campionato 2018 siamo stati forti in tante gare ma per vincere il Mondiale bisogna battere Marc ed essere perfetti. Rispetto all’anno scorso abbiamo compiuto uno step e pensando all’anno prossimo dobbiamo compierne un altro“, le considerazioni del ducatista.













Foto: Valerio Origo