Maratona Venezia 2018, a che ora inizia e su che canale vederla in tv. Il programma completo

Domani, domenica 28 ottobre, andrà in scena la 33a edizione della Maratona di Venezia. Il percorso, particolarmente suggestivo, attraversa le strade della Laguna. La partenza è prevista alle 9.15 dal comune di Stra, mentre l’arrivo è collocato sulla banchina di Riva Sette Martiri, nel centro storico della città.

Tra gli atleti più attesi spicca Yuki Kawauchi. Il 31enne nipponico, alla prima presenza in Italia, proseguirà nel suo tentativo di correre 100 maratone in carriera sotto le 2h20′. In campo maschile attenzione anche ai keniani Philip Kangogo Cheruiyot, Kipkemei Mutai e Gilbert Kipleting Chumba e all’etiope Mekuant Ayenew Gebre, mentre tra le donne occhi puntati sulla keniana Angela Jemesunde Tanui e sulla croata Nikolina Sustic.

L’evento sarà visibile in diretta tv su Raisport dalle 9.00 alle 12.00 e in diretta streaming sul sito www.raisport.it. Di seguito il programma completo.

DOMENICA 28 OTTOBRE

ore 9.15 partenza Maratona di Venezia 2018

Diretta tv su Raisport e streaming su www.raisport.it

Foto: ANGELO VIANELLO / Shutterstock.com