Maratona Venezia 2018: data, programma, orari e tv

Domenica 28 ottobre si correrà la Maratona di Venezia 2018, una delle 42 km più importanti su suolo italiano che si districa per le strade del capoluogo veneto. Si preannuncia come sempre grande spettacolo e una ricca partecipazione che confermerà la caratura della prova lagunara: partenza a Stra (comune alle porte di Venezia) e arrivo in città presso la Riva Sette Martiri, nel centro storico di Venezia con panoramica sulla Laguna.

La prima parte del percorso si snoda lungo la Riviera del Brenta, poi si attraversano i centri di Marghera e Mestre, si transita all’interno del Parco San Giuliano e si giunge a Venezia tramite il Ponte della Libertà. Gli atleti giungeranno allora in centro storico correndo a fianco del Canale della Giudecca fino a Punta della Dogana, poi si attraversa il Canal Grande su ponte galleggiante, si transita per Piazza San Marco e si passa accanto a Palazzo Ducale prima della linea del traguardo. Percorso dunque piatto e veloce per buona parte ma attenzione a dei tratti in breve salita tra 25° e 35° chilometro, senza dimenticarsi dei 14 piccoli ponti negli ultimi 3 chilometri. Previsto un montepremi di 5000 euro per i due vincitori, bonus di 3000 euro in caso di tempo inferiore alle 2h12′ e 2h29′, 10000 euro in caso di record della gara.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio della Maratona di Venezia 2018. Si attendono informazioni dettagliate sulla copertura televisiva.

DOMENICA 28 OTTOBRE:

09.40 Maratona di Venezia 2018

MARATONA VENEZIA 2018: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Si attendono informazioni sulla copertura televisiva.













Foto: Shutterstock