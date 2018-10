Atletica, Maratona di Venezia 2018: Mekuant Gebre si aggiudica una gara resa impossibile dalla pioggia. Angela Tanui vince tra le donne

33ma edizione della Maratona di Venezia davvero durissima per i circa 15mila atleti in gara. Il percorso è stato reso quasi impraticabile dalla pioggia e dal vento, che hanno fatto alzare il livello dell’acqua fino a quasi ad arrivare alle ginocchia dei runner. Tempi ovviamente molto alti: era impossibile aspettarsi delle grandi prestazioni dalla giornata odierna.

A vincere tra gli uomini è stato l’etiope Mekuant Ayenew Gebre. Fuga circa al chilometro 30 per il vincitore odierno che ha affrontato l’ultima parte di gara in solitaria, a combattere anche contro l’acqua altissima. 2 ore, 13 minuti e 23 secondi il tempo conclusivo. A completare il podio troviamo il keniano Gilbert Kipleting Chumba e Abraham Kiplimo (Uganda). In casa Italia nona piazza per Luca Solone. Un po’ di delusione per il giapponese Yuki Kawauchi, uomo più atteso in gara, non del tutto convincente.

Tra le donne si impone in 2 ore 31’30” la keniana Angela Tanui, che ha dominato in lungo e in largo la prova (ottava assoluta di giornata anche contando gli uomini).













