Maratona New York 2018: tutti i vip presenti. Quante stelle tra attori, ex sportivi, modelle

La Maratona di New York 2018 regalerà sicuramente grandi emozioni ai 50000 podisti che si presenteranno al via sul Ponte di Verrazzano, pronti per affrontare i durissimi 42 km del tracciato lungo i cinque quartieri principali della Grande Mela che porteranno al traguardo posto a Central Park. Si preannuncia grande spettacolo per le strade della metropoli statunitense, domenica 4 novembre andranno in scena come sempre tante corse nella corsa: i professionisti si contenderanno la prestigiosa vittoria, gli amatori correranno per vivere una giornata indimenticabile e per la soddisfazione di giungere al traguardo, ma poi ci saranno anche tanti vip che si metteranno in mostra magari anche per fini promozionali e benefici.

Non ci sono grossi nomi italiani, in passato tra i tanti ricordiamo Gianni Morandi e DJ Linus ma questa volta la concentrazione sarà rivolta su altre celebrità, soprattutto a stelle e strisce. La più conosciuta è Tiki Barber, giocatore di football americano con ben dieci anni di militanza tra i New York Giants. Spicca la francese Amelie Mauresmo, indimenticata tennista che ricordiamo anche per alcune sfide con Francesca Schiavone. Risponde all’appello anche Meb Keflezighi, ex maratoneta della nazionale statunitense. Non mancano anche autentiche bellezze come le modelle Ruby Albridge (correrà per la Parkinson Foundation), Genesis Suero (Miss New York 2018) e il bel Nick Youngquest (per NYRR Team for Kids insieme a Chase Carter). Tra gli sportivi americani da annotare anche Erin Hamlin (slittinista bronzo alle Olimpiadi 2014) e la pattinatrice Anne Hart.

Foto: Patrick Tuohy / Shutterstock.com