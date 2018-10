Maratona New York 2018: l’orario d’inizio e il programma. Come vederla in tv

Domenica 4 novembre andrà in scena la Maratona di New York 2018. Come da trazione, nella prima domenica del mese, si svolgerà una delle gare più famose del mondo, con migliaia di runner che si sfideranno sulle strade della Grande Mela. Un evento unico e spettacolare, in cui ci sarà anche grandissima attesa per i professionisti, con i migliori atleti del circuito che andranno a caccia di una vittoria prestigiosa.

La Maratona di New York sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play. Di seguito il programma completo con gli orari italiani.

Domenica 4 novembre

15.20 Partenza Maratona femminile (professioniste)

15.50 Partenza Maratona maschile (professionisti)













