Maratona New York 2018: data, programma, orario e tv

La Maratona di New York 2018 si correrà domenica 4 novembre 2018, come da tradizione la 42 km più famosa del Pianeta avrà luogo nella Grande Mela nella prima domenica del mese di novembre e come sempre si preannuncia un grande spettacolo con moltissimi podisti amatori pronti alla sfida mentre i big del running internazionale si daranno battaglia a caccia della vittoria di lusso.

L’edizione 2018 non tradirà le aspettative e si preannuncia particolarmente appassionante e avvincente, una prova affascinante non soltanto per i professionisti che punteranno al successo ma anche per i tanti amatori che si cimenteranno in una vera e propria esperienza che ricorderanno per tutta la vita. Di seguito la data, il programma dettagliato e gli orari della Maratona 2017 di New York.

DOMENICA 5 NOVEMBRE:

15.20 Partenza Maratona femminile (professioniste)

15.50 Partenza Maratona maschile (professionisti)

MARATONA NEW YORK: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il palinsesto deve ancora essere comunicato.













