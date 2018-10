Lotta, Mondiali 2018: programma, orari e tv di oggi (mercoledì 24 ottobre). Tutti gli azzurri in gara

Il programma dei Campionati del Mondo 2018 di lotta in corso di svolgimento a Budapest prosegue con una quinta giornata di gare in cui verranno assegnati quattro titoli nella lotta libera femminile. Precisamente saranno i 65, 68, 72 e 76 kg che cominceranno a partire dalle 10.30 con i tabelloni di ripescaggio per il bronzo e che culmineranno con la sessione serale in cui andranno in scena le sfide decisive per le medaglie. Nella sessione mattutina si disputeranno le qualificazioni di altre quattro categorie di peso di lotta femminile (50, 53, 57, 62 kg), che si chiuderanno con le semifinali alle ore 16.45. Una sola azzurra impegnata nelle gare odierne, si tratta di Sara Da Col nelle qualificazioni dei 62 kg. Tutti i combattimenti della rassegna iridata sono visibili in diretta streaming sul sito della UWW, la federazione internazionale. Di seguito il calendario completo della quinta giornata dei Mondiali di lotta.

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE

Lotta femminile 50 – 53 – 57 – 62 (Sara Da Col) kg:

10.30-15.30 Qualificazioni

16.45-17.45 Semifinali

Lotta femminile 65 – 68 – 72 – 76 kg:

10.30-15.30 Ripescaggi

18.00-20.30 Finali













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam