Barcellona-Inter, Champions League: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi mercoledì 24 ottobre si gioca Barcellona-Inter, match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Al Camp Nou andrà in scena una partita che si preannuncia estremamente avvincente e appassionante, uno scontro titanico tra due delle migliori squadre in circolazione che si sfideranno per il primo posto nel girone e per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale: i nerazzurri sono reduci dalle vittorie in rimonta su Tottenham e PSV Eindhoven, ora inseguono una magia pirotecnica in trasferta contro la corazzata blaugrana, grande favorita della vigilia che vuole proseguire la propria rincorsa verso il primato nel gruppo.

I ragazzi di Luciano Spalletti, forti del successo all’ultimo minuto nel derby contro il Milan, sperando i mettere in difficoltà la compagine catalana che non avrà il supporto dell’infortunato Leo Messi. Icardi e compagni vogliono lasciare un graffio nella massima competizione continentale, servirà la partita perfetta per annichilire un avversario davvero da urlo che ha tutte le carte in regola per fare la differenza.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Barcellona-Inter, match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE:

21.00 Barcellona-Inter

BARCELLONA-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: bestino / Shutterstock.com