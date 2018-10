Lotta libera, Mondiali Budapest 2018: sfuma il sogno iridato di Frank Chamizo. L’azzurro viene sconfitto per 3-2 dal russo Sidakov e domani si giocherà il bronzo

La cavalcata di Frank Chamizo verso la finalissima dei Mondiali 2018 di lotta libera nella sua nuova categoria (olimpica) dei 74 kg si è interrotta in semifinale contro l’insidioso russo Zaurbek Sidakov. L’azzurro deve così rinunciare all’obiettivo ambizioso che si era preposto per questa rassegna iridata: diventare il primo lottatore di sempre a laurearsi Campione del Mondo in tre categorie diverse (Chamizo aveva vinto nel 2015 tra i 65 kg e nel 2017 tra i 70).

Dopo una prima fase di studio in cui i due lottatori hanno mantenuto il centro della pedana senza azzardare degli attacchi improvvisi, Chamizo è stato sanzionato per passività e non è riuscito a mettere a segno un punto nei 30 secondi successivi al provvedimento, regalando di fatto il primo vantaggio della sfida al russo. L’italo-cubano non ha cambiato atteggiamento immediatamente per recuperare il punto di ritardo ed ha continuato a sfiancare l’avversario senza affondare il colpo. Dopo la pausa l’atteggiamento tattico di Sidakov è diventato estremamente difensivo, venendo sanzionato per passività come accaduto in precedenza al nostro portacolori, il quale si è riportato in parità sull’1-1. La svolta è arrivata ad un minuto circa dalla fine, con il russo che ha sorpreso Chamizo con un atterramento da due punti pesantissimo nell’economia della semifinale. Lo Spartacus italiano ha tentato il tutto per tutto negli ultimi trenta secondi ma è stato in grado solo di trascinare l’avversario fuori dalla pedana a dieci secondi dalla fine, dimezzando lo svantaggio. Sidakov si è difeso molto bene dall’assalto finale del campione iridato in carica dei 70 kg e si è aggiudicato l’incontro con il punteggio di 3-2. Il russo accede alla finale per la medaglia d’oro iridata in cui affronterà il georgiano Avtandil Kentchadze, il quale ha avuto la meglio del temibile turco Soner Demirtas per 8-1. Domani Frank Chamizo si giocherà il bronzo mondiale contro un avversario che uscirà dai ripescaggi.













Foto: UWW