Lotta libera, Mondiali Budapest 2018: tutti i risultati della prima giornata. Frank Chamizo domani per il bronzo

Va in archivio la prima giornata dei Mondiali di lotta con le eliminatorie e le semifinali delle prime quattro categorie di peso della lotta libera maschile, con i tabelloni che sono arrivati a delineare le finali per le medaglie d’oro ed i tabelloni dei ripescaggi, che si giocheranno domani, quando si terranno anche eliminatorie e semifinali di altre quattro categorie sempre della lotta libera maschile.

Nella categoria 74 kg la finale sarà tra il russo Zaurbek Sidakov, che batte in semifinale il nostro Frank Chamizo per 3-2, ed il georgiano Avtandil Kentchadze, che supera il turco Soner Demirtas per 8-1. Per i bronzi l’italiano attende il vincente della sfida tra lo statunitense Jordan Ernest Burroughs ed il vincente del confronto tra il bulgaro Miroslav Stefanov Kirov ed il portoricano Franklin Gomez Matos, mentre il turco se la vedrà col vincente del confronto tra l’azero Abubakr Abakarov ed il vincente tra l’uzbeko Bekzod Abdurakhmonov ed il polacco Andrzej Piotr Sokalski.

Nella categoria 125 kg il cinese Zhiwei Deng supera in semifinale l’indiano Sumit Sumit per 5-0 e per il titolo domani se la vedrà con il georgiano Geno Petriashvili, che sconfigge l’iraniano Parviz Khodavirdi Hadibasmanj per 13-6. Per i bronzi l’indiano attende il vincente della sfida tra il canadese Amarveer Dhesi e lo statunitense Nicholas Edward Gwiazdowski, mentre l’iraniano sfiderà il vincente tra il magiaro Daniel Ligeti ed il russo Anzor Ruslanovitch Khizriev.

Nella categoria 86 kg si giocheranno l’oro il turco Fatih Erdin, che in semifinale batte l’iberico Taimuraz Friev Naskidaeva per 7-4 e lo statunitense David Morris Taylor (III), che rimonta e supera per 7-5 il russo Dauren Kurugliev. Per i bronzi lo spagnolo attende il vincente dell’incontro tra il sudcoreano Gwanuk Kim e lo slovacco Boris Makoev, mentre il russo se la vedrà con il vincente tra il cubano Yurieski Torreblanca Queralta ed il vincente tra il bielorusso Hajy Rajabau e l’iraniano Hassan Aliazam Yazdanicharati.

Nella categoria 61 kg la finale sarà tra il cubano Yowlys Bonne Rodriguez, che supera in semifinale lo statunitense Joseph Daniel Colon per 9-4, ed il russo Gadzhimurad Rashidov, che batte il georgiano Beka Lomtadze per 10-0, con incontro interrotto a 2’37” dal termine. Per i bronzi il georgiano attende il vincente tra l’indiano Sonba Tanaji Gongane ed il mongolo Tuvshintulga Tumenbileg, mentre lo statunitense attende il vincente tra l’iraniano Mohammadbagher Esmaeil Yakhkeshi ed il romeno Ivan Guidea.













Foto: UWW

roberto.santangelo@oasport.it