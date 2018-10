Lotta libera, Mondiali Budapest 2018: nei ripescaggi dei 97 kg Abraham Conyedo batte Batzul Ulziisaikhan e va in finale per il bronzo

Prosegue come meglio non poteva la quarta giornata dei Mondiali di lotta in corso a Budapest per i colori azzurri: in Ungheria l’Italia potrebbe finalmente sbloccare il suo medagliere. Abraham de Jesus Conyedo Ruano nella categoria 97 kg si è qualificato per la finale per il bronzo che si disputerà questa sera alle ore 18.00, dove affronterà il magiaro Pavlo Oliinyk.

L’azzurro ha battuto nell’incontro di ripescaggio il mongolo Batzul Ulziisaikhan per 8-4. Dopo aver chiuso in vantaggio per 2-0 la prima metà della sfida, l’azzurro si è portato sul 4-0 a 2’23” dalla conclusione. L’avversario non si è però dato per vinto e con una proiezione da quattro punti a 1’46” ha pareggiato i conti, avendo il vantaggio di aver fatto punti per ultimo.

Costretto a muovere lo score, Conyedo ha attaccato e a 32″ ha risposto a sua volta con una proiezione da quattro che lo ha portato in vantaggio per 8-4, impedendo poi all’avversario di andare a segno e conquistando così il diritto di giocarsi in serata la medaglia di bronzo.













Foto: Fijlkam

