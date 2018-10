Lotta libera, Mondiali Budapest 2018: nei 97 kg Abraham Conyedo conquista il BRONZO!!! Battuto il magiaro Pavlo Oliinyk

Si chiude al meglio la quarta giornata dei Mondiali di lotta in corso a Budapest per i colori azzurri. In Ungheria l’Italia finalmente sblocca il medagliere: Abraham de Jesus Conyedo Ruano nella categoria 97 kg vince il bronzo battendo nella finalina il magiaro Pavlo Oliinyk! L’incontro termina 2-2, ma l’azzurro mette a segno l’ultimo punto e porta a casa la medaglia.

Incontro non bellissimo, con lunghe fasi di studio e pochi tentativi d’attacco: a passare per primo in vantaggio, a 3’37”, è l’azzurro, che si mostra più combattivo nelle prime fasi e così il punteggio è di 1-0 a metà gara. Alla ripresa l’ungherese si mostra propositivo per ribaltare l’esito della sfida e Conyedo subisce l’1-1 a 1’30”.

Costretto a muovere lo score, Conyedo attacca, ma si espone e a 1’00” l’avversario lo spinge fuori, portandosi avanti per 2-1. All’azzurro però bastano 10″ per impattare, ancora una volta portando fuori l’avversario. Negli ultimi 50″, sul 2-2, il magiaro attacca disperatamente, ma Conyedo si difende bene e, senza correre eccessivi rischi, si mette al collo la medaglia di bronzo.













Foto: Fijlkam

