Lotta libera, Mondiali Budapest 2018: Givi Davidovi sconfigge nettamente Capellan e va agli ottavi!

Givi Davidovi comincia benissimo il suo Mondiale con una vittoria schiacciante ottenuta nel primo turno contro il modesto canadese Darthe Capellan ed accede così agli ottavi di finale della categoria 57 kg. L’azzurro ha imposto la propria superiorità tecnica e fisica su un avversario ancora inesperto e non abituato a combattimenti di questo livello, proiettandosi nel migliore dei modi alla complicatissima sfida di secondo turno contro lo statunitense Thomas Patrick Gilman, argento iridato in carica e seconda testa di serie del tabellone. Davidovi è parso molto in palla e proverà a compiere l’impresa contro un lottatore ben più quotato rispetto al canadese Capellan; nel mirino ci sono i quarti di finale iridati, un risultato che non ha ancora mai raggiunto in carriera.

Davidovi è partito forte sin dalle prime battute dell’incontro con un atteggiamento molto aggressivo per non lasciare l’iniziativa all’avversario, il quale si è fatto sorprendere dopo poco meno di un minuto con un atterramento da due punti. Il lottatore italiano ha continuato imperterrito a mettere pressione a Capellan, effettuando delle prese molto efficaci che lo hanno portato a dominare tutte le fasi del combattimento. Il 29enne azzurro si è portato sul 4-0 poco prima della fine del primo round e nella ripresa ha dilagato atterrando il canadese per tre volte consecutive nell’arco di 30″, chiudendo anzitempo l’incontro con l’eloquente punteggio di 10-0.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

erik.nicolaysen@oasport.it