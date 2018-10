Lotta libera, Mondiali Budapest 2018: Abraham Conyedo parte col piede giusto e sconfigge il tedesco Thiele! Agli ottavi c’è Yamaguchi

L’unico azzurro in gara nella terza giornata dei Mondiali di lotta libera 2018 in corso di svolgimento a Budapest, Abraham Conyedo, ha cominciato con una vittoria al primo turno il suo cammino nel tabellone della categoria olimpica dei 97 kg. Il nostro portacolori ha portato a casa un incontro abbastanza complesso contro il 21enne tedesco Erik Thiele ed ora affronterà agli ottavi di finale il giapponese Takeshi Yamaguchi, il quale ha sconfitto nettamente il portoricano Charles Merrill all’esordio.

Conyedo è partito con un bel piglio nelle prime fasi dell’incontro, prendendosi il centro della pedana e costringendo il tedesco ad un atteggiamento molto difensivo, sanzionato dal giudice di gara come passività. Thiele non è riuscito a mettere a segno un punto nei 30″ successivi alla penalità, concedendo all’azzurro il primo vantaggio della sfida. Nella parte finale di primo round l’italo-cubano ha messo sotto grande pressione l’avversario grazie alla sua fisicità e alla maggiore esperienza, senza riuscire ad allungare prima della pausa. Nella ripresa Conyedo ha presieduto il centro della pedana egregiamente non concedendo al tedesco delle prese sicure e mettendo a segno il secondo punto dopo aver trascinato fuori dall’area di combattimento il rivale. Nell’ultimo minuto il 25enne azzurro ha gestito la situazione favorevole di punteggio mantenendosi sulla difensiva e neutralizzando un paio di tentativi di atterramento molto pericolosi da parte di Thiele che avrebbero ribaltato le sorti dell’incontro. Abraham Conyedo batte 2-0 Erik Thiele e vola agli ottavi.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Fijlkam