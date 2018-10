Tour de France 2019, presentato il percorso. Si parte dal Belgio, prima i Pirenei con il Tourmalet e poi le Alpi con il Galibier

Finalmente è stato tolto il velo sul Tour de France 2019. Nella mattinata, al Salone dei Congressi di Parigi, Christian Proudhomme ha annunciato davanti ad uno splendido palcoscenico, arricchito dalla presenza di alcuni corridori di spicco del World Tour, il percorso della Grande Boucle numero 106. Si partirà da Bruxelles (Belgio) in onore di Eddy Merckx, il 6 luglio, e si concluderà il 28 luglio con la consueta passerella che porterà ai Campi Elisi nella capitale transalpina, Parigi. Tre settimane da urlo, per un’estate come al solito caldissima, a caccia della Maglia Gialla, che sarà messa in palio per la 100ma volta (anniversario importante per il simbolo del primato più famoso al mondo).

Prima frazione che toccherà il Muro di Grammont, uno dei passaggi mitici del Giro delle Fiandre. Poca rilevanza però in chiave successo parziale: siamo molto lontani dal traguardo, che dovrebbe prevedere una volata. Il giorno successivo già uno snodo importante: cronometro a squadre di 27 chilometri che potrebbe già sconvolgere la classifica generale. Anche la terza frazione partirà dal Belgio, ma poi ci si sposterà verso la Francia: arrivo a Epernay non scontato. Volata probabile il giorno successivo, mentre da fare attenzione ai due giorni successivi: sia l’arrivo a Colmar, ma soprattutto quello a La Planche des Belles Filles (diverso da quello degli ultimi anni, con un tratto finale durissimo, oltre il 20% e tante salite a precederlo) coinvolgeranno gli scalatori. Parziale trasferimento (anche se chilometraggio lunghissimo) nella settima tappa, poi Massiccio Centrale a farla da padrone nell’ottava frazione: tante salite, ma tappa da fughe. Week-end comunque non troppo impegnativo: anche domenica non ci si aspetta battaglia tra i big, nella nona giornata, così come il giorno successivo, che anticipa il primo di riposo (occasionalmente di martedì).

Si riparte con una volata a Tolosa, prima dei Pirenei. Solo due salite (Peyresourde ed Horquette d’Ancizan) ad anticipare il classico arrivo a Bagnères-de-Bigorre. Davvero molto breve la cronometro individuale di Pau: soli 27 chilometri, prettamente pianeggianti. Week-end per gli scalatori: il sabato (tappa 14) c’è l’attesa salita del Tourmalet, in una frazione piuttosto breve che prevede anche la scalata al Soulor. Domenica giornata interessante con arrivo a Foix e quattro GPM da superare. Giorno di riposo al lunedì per ripartire a tutta verso l’ultima settimana.

Calma piatta per la tappa 16: sarà volata a Nimes. Probabile uno scenario simile anche a Gap. Tanta storia nella diciottesima frazione: Col de Vars, Col d’Izoard e Col du Galibier, un trio davvero affascinante e durissimo che anticipa l’arrivo a Valloire. Il giorno successivo 123 chilometri verso Tignes con altri tre GPM da percorrere. Ultima tappa decisiva quella con la lunghissima (quasi interminabile) scalata a Val Thorens. Chiusura come di consueto con la passerella conclusiva che porterà ai Campi Elisi in quel di Parigi: prima la volata, poi le premiazioni finali.

PERCORSO TOUR DE FRANCE 2019:

PRIMA TAPPA (sabato 6 luglio): Bruxelles-Bruxelles, 192 km

SECONDA TAPPA (domenica 7 luglio): Bruxelles-Bruxelles, 27 km (cronometro a squadre)

TERZA TAPPA (lunedì 8 luglio): Binche-Epernay, 212 km

QUARTA TAPPA (martedì 9 luglio): Reims-Nancy, 215 km

QUINTA TAPPA (mercoledì 10 luglio): Saint Dié des Vosges-Colmar, 169 km

SESTA TAPPA (giovedì 11 luglio): Mulhouse-La Planche des Bes Filles, 157 km

SETTIMA TAPPA (venerdì 12 luglio): Belfort-Chalon sur Saone, 230 km

OTTAVA TAPPA (sabato 13 luglio): Maçon-Saint Etienne, 199 km

NONA TAPPA (domenica 14 luglio): Saint Etienne-Broude, 170 km

DECIMA TAPPA (lunedì 15 luglio): Saint Flour-Albi, 218 km

GIORNO DI RIPOSO: martedì 16 luglio

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 17 luglio): Albi-Toulouse, 167 km

DODICESIMA TAPPA (giovedì 18 luglio): Toulouse-Bagneres de Bigorre, 202 km

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 19 luglio): Pau-Pau, 27 km (cronometro individuale)

QUATTORDICESIMA TAPPA (sabato 20 luglio): Tarbes-Tourmalet, 117 km

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 21 luglio): Limoux-Foix, 185 km

GIORNO DI RIPOSO: lunedì 22 luglio

SEDICESIMA TAPPA (martedì 23 luglio): Nimes-Nimes, 177 km

DICIASSETTESIMA TAPPA (mercoledì 24 luglio): Pont du Gard – Gap, 206 km

DICIOTTESIMA TAPPA (giovedì 25 luglio): Embrun-Valloire, 207 km

DICIANNOVESIMA TAPPA (venerdì 26 luglio): Saint Jean de Maurienne-Tignes, 123 km

VENTESIMA TAPPA (sabato 27 luglio): Albertville-Val Thorens, 131 km

VENTUNESIMA TAPPA (domenica 28 luglio): Rambouillet-Parigi, 127 km













Foto: Pier Colombo