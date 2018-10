Volley femminile, Mondiali 2018: semifinale Olanda-Serbia, la rivincita degli Europei. Boskovic sfida Sloetjes, chi vincerà?

Venerdì 19 ottobre si disputeranno le semifinali ai Mondiali 2018 di volley femminile, a Yokohama (Giappone) conosceremo le due squadre che si sfideranno nell’atto conclusivo che assegnerà il titolo iridato. Ad aprire le danze sarà il big match tra Olanda e Serbia (ore 06.40), le finaliste degli ultimi Europei che si contenderanno un posto al sole e che cercheranno di raggiungere un traguardo storico visto che mai nessuna è riuscita a giocare il match decisivo di questa competizione.

Le slave sembrano partire leggermente favorite ma si preannuncia un incontro estremamente equilibrato e aperto a ogni risultato, le Campionesse d’Europa dovrebbero avere qualcosa in più rispetto alle avversarie che sono però riuscite ad avere la meglio nello scontro diretto della seconda fase (ma le ragazze di Terzic erano già qualificate alla Final Six e dunque giocarono con un ampio turnover). La Serbia ha sconfitto Giappone e Italia nella terza fase mentre le orange si sono imposte sugli USA al tie-break prima di cedere al cospetto della Cina.

Da una parte una compagine che punta tanto sul gioco offensivo e sulla potenza in attacco supportata da un ottimo muro, dall’altra una formazione molto solida in difesa che riesce a sfruttare al meglio un gioco rapido e incisivo in contrattacco. Attesissimo lo scontro diretto tra Tijana Boskovic e Lonneke Sloetjes, i due opposti capaci di fare la differenza a suon di vagonate di punti: la 21enne serba sembra ormai essere diventata la migliore giocatrice al mondo ed è molto completa vista la sua varietà di colpi, l’esperta olandese è invece seconda nella classifica marcatrici alle spalle di Paola Egonu e sta attaccando a tutto braccio disputando un ottimo Mondiale.

Il gioco passerà anche per i martelli Brankica Mihajlovic e Anne Buijs ma anche per le centrali Rusic-Veljkovic (o Stevanovic) da una parte e Belien-Lohuis dall’altra (De Kruijf è assente per infortunio). Chi riuscirà a volare in finale e a contendere il titolo alla vincente di Italia-Cina?













Foto: FIVB