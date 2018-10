LIVE Pagelle Roma-Viktoria Plzen in DIRETTA | Voti Champions League 2018-2019

PAGELLE ROMA-VIKTORIA PLZEN

ROMA

Olsen 6: Non viene mai realmente impegnato dagli attaccanti cechi, insicuro su un paio di traversoni alti provenienti dalle fasce

Florenzi 6,5: Si fa tutta la fascia destra per sovrapporsi ad Under ma è anche molto reattivo in fase difensiva.

Fazio 6,5: Non viene mai superato in velocità dagli attaccanti cechi, molto attento anche nelle letture difensive in anticipo.

Juan Jesus 6: Viene schierato in extremis per sostituire Manolas, il brasiliano riesce a limitare Krmencik con buona efficacia.

Kolarov 6,5: Molto attento in ripiegamento, si fa valere anche con delle giocate di pregevole fattura nella metà campo offensiva e con dei lanci lunghi millimetrici.

Cristante 6: Buon avvio di partita sia in copertura che in impostazione, si trova a suo agio con i compagni di reparto.

Nzonzi 6,5: La sua superiorità fisica rispetto agli avversari è evidente, il francese è anche molto preciso e rapido nei passaggi in profondità per Dzeko e Kluivert.

Pellegrini 6,5: Conferma il suo ottimo stato di forma dimostrato nel derby con una prova di qualità e sostanza di tutto rispetto. Si inserisce spesso in area di rigore per supportare Dzeko sulle palle alte.

Under 6,5: Fa tremare la traversa dell’Olimpico con un tiro a giro potentissimo dopo essere rientrato sul sinistro. Il turco cresce col passare dei minuti dopo un avvio di partita timido.

Dzeko 7: Subito decisivo dopo tre minuti con un sinistro rasoterra incrociato perfetto che sblocca la partita. Si muove molto e mette in grande difficoltà i difensori avversari con la sua tecnica e la sua prestanza fisica

Kluivert 6: Svaria su tutto il fronte d’attacco ma non riesce ad incidere particolarmente nel gioco offensivo della squadra.

All. Di Francesco

VIKTORIA PLZEN: Kozacik 5.5; Reznik 5, Hubnik 6, Hejda 5, Limbersky 5.5; Hrosovsky 6, Prochazka 6; Zeman 5.5, Horava 6, Kovarik 6; Krmencik 6













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bestino/ Shutterstock.com