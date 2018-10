LIVE Milano-Khimki, Eurolega 2019 in DIRETTA: a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming

Quest’oggi, al Mediolanum Forum di Assago, l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano disputerà il suo quarto incontro valido per l’Eurolega 2018-2019. Di fronte c’è il Khimki Mosca, una delle due sole squadre (l’altra è il Buducnost) a non aver ancora raccolto alcun successo nella competizione.

La sfida, più che Milano-Khimki, potrebbe risolversi in un Milano-Alexey Shved: se è vero che la squadra moscovita ha comunque un roster di buon livello e un signor allenatore, che è Georgios Bartzokas (uno che ha vinto un’Eurolega, per capirci), è altrettanto vero che la stella è lui, il play della nazionale russa. Spiega bene il concetto Simone Pianigiani: “Il Khimki ha caratteristiche sfuggenti che rendono difficile scegliere il ritmo giusto perché loro come squadra seguono quello imposto dal faro del loro gioco. Shved non è solo il miglior realizzatore di Euroleague ma ha anche tirato 45 volte da tre, cioè 15 volte a partita di media con il 48% il che è irreale pensando a quanto le difese si concentrino su di lui e la qualità delle difese affrontate, vedi Olympiacos e Fenerbahce“.

Olimpia Milano-Khimki Mosca si giocherà questa sera alle ore 20:45 al Mediolanum Forum di Assago. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player. Sarà possibile, inoltre, seguire la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, per non perdere nulla di quanto accade sul parquet.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 25 ottobre

Ore 20.45: Olimpia Milano-Khimki Mosca

Diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Eurosport Player; diretta scritta su OA Sport













Credit: Ciamillo