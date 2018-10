Volley femminile, Mondiali 2022 in Italia? Bruno Cattaneo: “Tante richieste sul tavolo…”

L’Italia potrebbe organizzare i Mondiali 2022 di volley femminile! Questa è la grande notizia lanciata da Bruno Cattaneo, Presidente della FIPAV, in una dichiarazione alla Gazzetta dello Sport: “La CEV e la FIVB ci hanno chiesto di organizzare il preolimpico 2019, gli Europei 2021 e il Mondiale 2022“. Dunque un possibile tris di eventi nel nostro Paese che si è definitivamente rilanciato dopo l’eccellente secondo posto conquistato dalle azzurre durante la recente rassegna iridata in Giappone.

Il numero 1 della pallavolo italiana ha precisato: “Il nostro biglietto da visita è stata l’ultima organizzazione del torneo maschile a settembre. Ora non ci resta che fare un’attenta valutazione per capire se portare avanti la candidatura. Di sicuro abbiamo chiesto di ospitare il torneo preolimpico. Per il resto vedremo. Il 2 novembre ci sarà il Gran Galà della CEV e il 14 novembre il congresso mondiale a Cancun“.

L’Italia ha ospitato i Mondiali maschili nel 2010 e nel 2018 mentre nel 2014 è stata teatro della competizione femminile. Nel caso dovessimo portare a casa anche questa organizzazione, per la quarta volta consecutiva una rassegna iridata di pallavolo si disputerebbe nel nostro Paese: sarebbe praticamente un record e un modo per fare decollare sempre di più questo sport.













Foto: FIVB