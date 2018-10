LIVE Ginnastica, Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA: Giorgia Villa per sbancare a Buenos Aires. Staggi e volteggio per vincere

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità di ginnastica artistica alle Olimpiadi Giovanili in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Oggi le ragazze si cimenteranno con il volteggio e con le parallele asimmetriche, la grande favorita della vigilia è la nostra Giorgia Villa che va a caccia di una nuova impresa da leggenda: dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale individuale, la bergamasca vuole vincere altri due titoli sugli attrezzi a lei più congeniali. Il doppio avvitamento alla tavola è davvero imprendibile per tutte le rivali, il D Score sugli staggi è così elevato che mette in crisi le avversarie.

L’azzurrina ha primeggiato nelle qualifiche di entrambi gli attrezzi e vuole replicarsi quando conta davvero, la sfida contro l’ucraina Anastasiia Bachynska e la britannica Amelie Morgan è già lanciata ma attenzione alla cinese Tang sugli staggi mentre la russa Klimenko non sembra essere in grande condizione. Saranno impegnati anche gli uomini tra corpo libero e cavallo con maniglie.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità di ginnastica artistica alle Olimpiadi Giovanili: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 22.00. Buon divertimento a tutti.













