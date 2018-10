LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA: Giorgia Villa per l’ultimo sigillo, la Fata all’assalto tra corpo libero e trave

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Le ragazze si cimenteranno tra trave e corpo libero, in palio gli ultimi titoli di questa rassegna a cinque cerchi e Giorgia Villa andrà a caccia di nuove medaglie. La bergamasca vuole mettere l’ultimo sigillo dopo aver vinto il titolo nel concorso generale e al volteggio oltre all’argento sulle parallele: l’azzurrina è tra le grandi favorite al quadrato mentre sui 10 cm servirebbe una vera impresa per salire sul podio ma la nostra Fata ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Le avversarie della 15enne saranno l’ucraina Anastasiia Bachynska, la cinese Xijiang Tang, la britannica Amelie Morgan e la russa Kseniia Klimenko.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle ultime Finali di Specialità alle Olimpiadi Giovanili 2018 (trave e corpo libero): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 22.00. Buon divertimento a tutti.

22.11 Emma Slevin non poteva essere un fattore, 11.800 per l’irlandese. Grande attese per la cinese Tang, grande favorita della vigilia.

22.08 Una caduta per Puiu che non va oltre 11.066, ora spaio all’irlandese Slevin.

22.06 Inizia la gara con la rumena Puiu.

22.03 Via ai consueti minuti di riscaldamento.

22.02 Giorgia Villa saluta il pubblico, oggi indossa il body bianco.

22.02 Le ragazze di stanno presentando alla giuria.

21.58 Le ragazze sono pronte per entrare in campo gara.

21.55 Questo l’ordine di rotazione: la rumena Puiu, l’irlandese Slevin, la cinese Tang, la britannica Morgan, la russa Klimenko, la canadese Spence, l’italiana Villa, l’ucraina Bachynska.

21.53 Giorgia Villa si esibirà per penultima alla trave, dopo di lei solo la quotata Anastasiia Bachynska che è tra le favorite al pari della cinese Xijing Tang, della britannica Amelie Morgan e della russa Kseniia Klimenko.

21.51 In gara ci sarà anche Lay Gianni alla sbarra ma le speranze di medaglia non sono elevatissime.

21.50 La 15enne bergamasca è la grande favorita al corpo libero mentre alla trave, dove è Campionessa d’Europa, ha bisogno di un’impresa. L’allieva di Enrico Casella, alla sua ultima giornata di gare tra le under 16, vuole chiudere in bellezza e tornare a casa con un bottino ancora più ricco.

21.48 L’Italia spera in una super magia di Giorgia Villa che, dopo aver vinto l’oro nel concorso generale e al volteggio oltre che l’argento alle parallele, va a caccia di nuove glorie.

