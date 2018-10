Ginnastica, Olimpiadi Giovanili 2018: Giorgia Villa per chiudere da dominatrice, tra trave e corpo libero per altre medaglie

Giorgia Villa vuole concludere in bellezza la propria carriera tra le under 16 e oggi va a caccia di nuove medaglie alle Olimpiadi Giovanili che si stanno disputando a Buenos Aires (Argentina). La ginnastica artistica chiude il proprio programma a cinque cerchi con le ultime Finali di Specialità, l’azzurrina vuole rimpinguare ulteriormente il proprio bottino dopo aver trionfato nel concorso generale e al volteggio prima di strappare anche l’argento alle parallele asimmetriche. La Campionessa d’Europa juniores non si accontenterà sicuramente e, al suo ultimo giorno di gare internazionali tra le piccole prima del passaggio tra le seniores, vorrà mettersi al collo altri allori per rendere ancora più indimenticabile questa trasferta in Sudamerica.

Si torna in pedana dopo il giorno di riposo per cimentarsi con la trave e il corpo libero. Giorgia ha vinto il titolo sui 10 cm durante l’ultima rassegna continentale, un risultato a sorpresa visto che non è certamente il suo attrezzo di punta e infatti anche durante queste Olimpiadi è andata in difficoltà sia in qualifica (settima) che durante l’atto conclusivo dell’all-around ma oggi potrebbe ribaltare la situazione: servirà un esercizio importante e possibilmente anche qualche errore delle avversarie perché la cinese Xijing Tang, l’ucraina Anastasiia Bachynska e la russa Kseniia Klimenko sembrano avere qualcosa in più (soprattutto l’asiatica che ha in dote un esercizio da 6.2 di D Score).

Al corpo libero, invece, la 15enne bergamasca si presenta forte del secondo posto in qualifica e può puntare alla medaglia d’oro anche se la concorrenza sarà spietata, capitanata dalla Bachynska che l’aveva battuta ormai più di una settimana fa, senza dimenticarsi della Klimenko che può piazzare la stoccata come ha dimostrato sugli staggi e della Morgan ma l’espressività e la bella coreografia di Giò possono assolutamente fare la differenza.