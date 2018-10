Lewis Hamilton, GP Stati Uniti 2018: “Strategia non corretta e Ferrari molto forte oggi”

Terza piazza finale per Lewis Hamilton nel GP degli Stati Uniti 2018, quartultimo round del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha pagato dazio in partenza e per una strategia non così premiante anche per via di una Ferrari tornata a grande livelli come dimostra il successo di Kimi Raikkonen. Visto il piazzamento finale e il quarto posto di Sebastian Vettel la festa iridata è rimandata in Messico.

"Avevo una gomma migliore alla fine, speravo di fare meglio ma non avevo sufficiente velocità. Comunque abbiamo combattuto ed è stato divertente. Abbiamo cercato di variare la strategia ma non so se sia stata la scelta giusta visto l'epilogo. Sono contento del podio e debbo dire che la Ferrari si è ripresa alla grande", le dichiarazioni a caldo del britannico.













