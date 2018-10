Lewis Hamilton, GP Messico F1 2018: “Sensazione incredibile eguagliare Fangio! In gara ho faticato tantissimo…”

Lewis Hamilton è ufficialmente Campione del Mondo per la quinta volta nella sua carriera, eguagliando Juan Manuel Fangio e portandosi a -2 dai 7 titoli iridati di Michael Schumacher. L’inglese si è garantito la certezza aritmetica della vittoria del Campionato con un quarto posto ottenuto al termine della peggior gara dell’anno dal punto di vista delle prestazioni in pista. Le Mercedes hanno accusato un degrado degli pneumatici eccessivo, che ha condizionato in negativo la corsa del britannico.

Hamilton ha poi espresso tutta la sua gioia ed incredulità a caldo nell’immediato post-gara: “È una sensazione molto strana quella che provo ora ma innanzitutto voglio ringraziare tutti i tifosi che rendono davvero speciale il Gran Premio messicano. Poi voglio ringraziare il mio team, che mi ha permesso di vincere il Mondiale grazie al duro lavoro di tutti i nostri uomini nell’arco di tutta la stagione, tutti i miei meccanici, chi ha lavorato in fabbrica, i nostri partner ed ovviamente la Mercedes. Io sono qui dal 2013 ed eguagliare ciò che ha fatto Fangio con la Mercedes è davvero una sensazione incredibile, è surreale! Voglio ringraziare anche la mia famiglia a casa per tutto il sostegno che mi ha dato, senza di loro non ce l’avrei mai fatta ad arrivare fino a qui”. Il britannico ha poi analizzato lo strano andamento della gara: “È stata una gara orribile, ero partito benissimo e stavo recuperando terreno poi non so davvero cosa sia successo, ho faticato tantissimo e ho cercato di tenere duro per portare la macchina al traguardo”.













