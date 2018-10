F1, Classifica Mondiale costruttori 2018: Mercedes in vetta con 55 punti di vantaggio sulla Ferrari dopo il GP del Messico

Mancano due gare al termine e la Ferrari con 55 punti di ritardo dalla Mercedes ancora ci spera anche se è davvero difficile. Le Frecce d’Argento hanno anche questo titolo in mano dopo il trionfo nella graduatoria riservata ai piloti di Lewis Hamilton. In Brasile ed Abu Dhabi vedremo come andrà a finire.

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI 2018

1 MERCEDES 585

2 FERRARI 530

3 RED BULL RACING TAG HEUER 362

4 RENAULT 114

5 HAAS FERRARI 84

6 MCLAREN RENAULT 62

7 FORCE INDIA MERCEDES 47

8 SAUBER FERRARI 36

9 SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 33

10 WILLIAMS MERCEDES 7













