League of Legends, Worlds 2018: G2 si arrende, volano in finale gli Invictus

Si arrende la prima delle due semifinaliste europee nei Worlds 2018, la competizione internazionale di League of Legends. I G2 Esports sono stati sconfitti nel penultimo atto dai cinesi Invictus Gaming, in un incontro davvero dominato dagli asiatici.

Primi due game da dimenticare per la squadra del Vecchio Continente che ha provato a reagire nel terzo. Dopo venti minuti della sfida però il destino era già scritto. 3-0 nettissimo per i cinesi che volano in finale e si giocheranno il titolo contro la vincente dello scontro tra gli europei Fnatic e i Cloud9. Da sottolineare oggi una gran prova di Rookie e TheShy con la pick di Jayce, sempre contro Aatrox.

It was a great series, and we'd like to thank @G2esports for the games.

We have huge respects to each of our opponent, and we always try our best in every single game.

That said, we wish the best team wins.@Cloud9 and @FNATIC , good luck to both of you, see you in the finals. pic.twitter.com/KLwm47vhv2

— Invictus Gaming (@invgaming) October 28, 2018