eSports, Mondiali LoL 2018: definite le finaliste. La data e il programma dell’atto conclusivo

Pochi minuti fa abbiamo scoperto, ufficialmente, quali saranno i due team finalisti dei mondiali di LoL. Ma non ve li diremo subito, per evitare spoiler indigesti a chi preferisce scoprirlo leggendo il pezzo, oppure vedendo i replay dei sei game giocati tra ieri e oggi. Sì, perché ieri è andata in onda la sfida tra G2 e Invictus, mentre oggi hanno giocato Fnatic e Cloud9. America, Asia ed Europa in ballo per due soli posti. Andiamo a vedere insieme com’è andata.

G2 Esports contro Invictus Gaming: una gara a senso unico

Ieri mattina alle 10 in punto è iniziata la prima semifinale dei Mondiali di LoL tra quelle che, per tutti, sono state le due rivelazioni assolute della kermesse. Gli europei di G2 Esports si sono qualificati a questa fase partendo addirittura dai Play In, e cioè il preliminare del mondiale. Invictus Gaming, invece, è partito dal Group Stage, ma è l’unico team orientale ancora in gara e non è koreano ma cinese. Ma passiamo alla sfida, riassumendo rapidamente Game 1 e Game 2. Già, perché in tutti e due i game G2 ha vinto grazie al counterpick Jayce, selezionato prima in mid e poi in top per avere la meglio sull’Aatrox europeo. Rialzarsi dopo un 2-0 in una semifinale è molto difficile. E infatti Invictus riesce soltanto a dare filo da torcere ai G2 durante il Game 3 passando chiaramente in vantaggio nella prima fase. Invictus, però, ha dimostrato ancora di più la propria superiorità proprio in questa partita, leggendo chiaramente la situazione e trovando le giuste contromisure prima di incassare quella che sarebbe stata l’unica sconfitta di giornata. Niente da fare per G2 Esports, Invictus Gaming stacca il biglietto per la finale con un 3-0 netto e una manifestazione di superiorità evidente.

Cloud9 contro Fnatic: andiamo a Incheon Beppe!

Dopo anni di dominio koreano, l’unica certezza di questi Mondiali di LoL è che nessun team casalingo potrà alzare la coppa. Qualche minuto fa, però, abbiamo scoperto la seconda finalista, attesa a Incheon sabato prossimo dagli Invictus. La seconda semifinale ha messo una contro l’altra gli americani di Cloud9 contro gli europei di Fnatic. E nemmeno qui c’è stata storia. Pick, rotation, decisioni, meta game, gli europei sono stati superiori sotto ogni punto di vista. E l’esempio più lampante è il fight perso nel secondo game da Fnatic, conclusosi non con una ritirata ma con una sorprendente Quadrakill di Caps al comando di Azir. Anche in questo caso 3-0 e arrivederci a Incheon. La Finale vedrà un team cinese contro uno europeo.

Foto: Italia ESports