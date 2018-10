Lazio-Inter in tv e streaming, a che ora inizia e su che canale vederla. Le probabili formazioni

Si giocherà lunedì sera, all’Olimpico di Roma, l’incontro tra Lazio e Inter valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. La partita assume contorni di grande importanza considerando le posizioni in classifica delle due formazioni: l’una è quarta a 18 punti, l’altra è terza a 19. La Lazio arriva dalla vittoria di spessore in Europa League contro il Marsiglia, mentre l’Inter è proveniente dalla sconfitta al Camp Nou contro il Barcellona, anche se è riuscita a contenere bene i danni.

I biancocelesti dovrebbero presentarsi con una formazione priva di Caidedo, che bene ha fatto nella serata di giovedì. Simone Inzaghi non ha ancora sciolto i dubbi relativi all’appoggio di Ciro Immobile in attacco: la scelta è tra Luis Alberto e Correa. Dovrebbero esserci anche Lucas Leiva e Badelj. Per quanto riguarda i nerazzurri, posta l’indisponibilità di Radja Nainggolan, la scelta sulla trequarti ricadrà su uno tra Borja Valero, Lautaro Martinez e Keita Balde. Dalbert dovrebbe inoltre rimpiazzare Asamoah.

Lazio-Inter, incontro del decimo turno della Serie A 2018-2019, si disputerà lunedì alle ore 20:30. La diretta televisiva è assicurata da Sky Sport Serie A (canale 203) e dal canale 251 (sezione calcio di Sky Sport), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. All. Inzaghi

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Vecino; Politano, Lautaro Martinez, Perisic; Icardi. All. Spalletti













