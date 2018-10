Karate, Premier League 2018: Luigi Busà trionfa a Tokyo! Silvia Semeraro, Clio Ferracuti, Mattia Pampaloni e le squadre del kata centrano il terzo posto

Luigi Busà torna al successo e lo fa in grande stile, trionfando nei -75 kg a Tokyo nell’ultima tappa stagionale della Premier League di karate. Il 31enne siciliano, al rientro sul tatami giapponese dopo lo stop per un infortunio, dimostra ancora una volta la sua classe unica e ottiene così punti fondamentali per il ranking olimpico, oltre che dare un segnale importante in vista dei Mondiali di Madrid del prossimo mese.

Busà ha sconfitto in finale il giapponese Yuta Mori con il punteggio di 3-2. L’atleta di casa è stato il primo ad andare a segno con uno yuko, ma poi l’azzurro ha ribaltato la situazione realizzando uno splendido ippon, valevole tre punti. Inutile un altro yuko nel finale per il nipponico, con Busà che ha potuto quindi esultare per la vittoria.

Le soddisfazioni azzurre però non sono finite qui, visto che l’Italia centra il terzo posto in cinque gare. Partiamo da Clio Ferracuti, che per la terza volta consecutiva riesce a salire sul podio nei +68 kg. La 22enne romana ha superato la bulgara Aleksandra Stubleva per senshu (3-3). Altra conferma importante anche per Silvia Semeraro, che si impone nettamente per 3-1 sulla statunitense Cheryl Murphy e ottiene così il terzo posto nei -68 kg. Giornata magica per Mattia Pampaloni, che conquista il primo podio in carriera in Premier League, riuscendo a battere per senshu il brasiliano Douglas Brose (1-1) nei -60 Kg.

Sul terzo gradino del podio troviamo anche entrambi i terzetti del team kata. Al femminile Sara Battaglia, Michela Pezzetti e Terryana D’Onofrio hanno superato con il pieno favore dei giudici (5-0) le giapponesi della Keio University. Stesso copione al maschile con Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia che hanno battuto 5-0 la Shinkogakuen High School. Nulla da fare invece nella gara individuale per Viviana Bottaro, che viene sconfitta 5-0 dalla padrona di casa Mizuki Ugai e si deve accontentare quindi del quinto posto, così come Lorena Busà nei -55 kg, superata 2-1 dalla tedesca Jana Bitsch.

Foto: Fijlkam