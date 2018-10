Judo, Grand Prix Cancun 2018: Elios Manzi conquista il bronzo tra i 66 kg, tutti i risultati della prima giornata

A Cancun (Messico) si sta disputando un importante Grand Prix di judo a cui partecipano 321 atleti provenienti da 46 Nazioni. L’Italia è riuscita subito a mettersi in luce nella prima parte della competizione soprattutto per merito di Elios Manzi che ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo tra i 66 kg: il siciliano ha iniziato il proprio cammino con due ippon nei confronti del messicano Ulises Mendez e del peruviano Juan Postigos, poi si è dovuto fermare per waza ari al cospetto del russo Mikhail Puliaev, nel ripescaggio ancora ippon sul tedesco Manuel Scheibel e nella finale per il bronzo ha avuto ragione del brasiliano Daniel Cargnin con un waza ari dopo addirittura 2’29” di golden score. La gara è stata poi vinta dal russo Aram Grigoryan sul connazionale Mikhail Puliaev, l’altro bronzo al brasiliano Charles Chibana. Sempre in questa categoria Matteo Piras eliminato al secondo turno per ippon contro il brasiliano Daniel Cargnin dopo aver battuto il messicano Jose Wiedmer con un doppio waza ari. Di seguito tutti gli altri risultati della prima giornata.

60 KG (MASCHILE) – Vittoria dell’olandese Tornike Tsjakadoea che ha avuto la meglio sul francese Luka Mkheidze, i due bronzi al ceco David Pulkrabek e all’ecuadoregno Lenin Preciado.

73 KG (MASCHILE) – Leonardo Casaglia si arrende subito contro il francese Guillaume Chaine, fa festa lo svedese Tommy Macias che supera il russo Denis Iartcev, podio completato dal brasiliano Marcelo Contini e dal canadese Arthur Margelidon.

81 KG (MASCHILE) – Italiani assenti, fa festa il belga Sami Chouchi sul brasiliano Victor Penalber, si consolano l’olandese Frank De Wit e il tedesco Tim Gramkow.

48 KG (FEMMINILE) – Bella vittoria dell’argentina Paula Pareto che nell’atto conclusivo ha sconfitto la portoghese Catarina Costa, i bronzi vanno al collo della serba Milica Nikolic e della spagnola Julia Figueroa.

52 KG (FEMMINILE) – Giulia Pierucci si è purtroppo arresa al secondo turno: dopo aver superato la portoghese Mariana Esteves, l’azzurra si è dovuta arrendere al cospetto della svizzera Evelyne Tschopp poi capace di conquistare il bronzo al pari della polacca Karolina Pienkowska nella gara vinta dalla spagnola Ana Perez sulla polacca Agata Perenc.

57 KG (FEMMINILE) – Martina Lo Giudice viene eliminata al primo turno dall’olandese Sanne Verhagen mentre Miriam Boi si è arresa per ippon al secondo turno contro la rumena Corina Stefan, a trionfare è poi la brasiliana Rafaela Silva che nell’atto conclusivo ha avuto la meglio sulla canadese Jessica Klimkait, bronzo al collo dell’israeliana Timna Nelson Levy e della panamense Miryam Roper.

63 KG (FEMMINILE) – Nessuna italiana in questa categoria, a dettare legge è la quotata austriaca Magdalena Krssakova che si è imposta sulla canadese Catherine Beauchemin-Pinard, a completare il podio la britannica Amy Livesey e la brasiliana Alexia Castilhos.