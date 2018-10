Boxe, Olimpiadi Giovanili 2018: Naichel Millas battuto al primo turno dei pesi medi, domani ci riprova col ripescaggio

Comincia male l’avventura alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 di Naichel Millas. Il pugile padovano è stato battuto al primo turno tra i pesi medi, nei quali il sorteggio lo aveva messo di fronte al thailandese Weerapon Jongjoho.

I cartellini dei giudici hanno evidenziato la natura non unanime della decisione: il giudice argentino Gonzalo Guzman è stato l’unico a darlo vincitore in tutte e tre le riprese, mentre tre degli altri quattro hanno ritenuto superiore Jongjoho lungo tutto il combattimento; infine, il giudice James Beckles di Trinidad e Tobago ha assegnato le prime due riprese al thailandese e la terza all’italiano.

Per Millas ci sarà una seconda possibilità offerta dal format della competizione, che passerà dalla sfida al brasiliano Keno Machado.

Martina La Piana sarà la seconda italiana in grado di indossare i guantoni per combattere in terra argentina: lo farà anch’ella nella seconda giornata della boxe in queste Olimpiadi giovanili, in cui sarà opposta, nei pesi mosca, all’indiana Jyoti.













Credits: Sito ufficiale YOG Buenos Aires