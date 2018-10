Karate, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Rosario Ruggiero bronzo nei -68 kg! L’azzurro superato in semifinale dal marocchino Sekouri

Rosario Ruggiero regala all’Italia la prima storica medaglia olimpica nel karate alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Il 17enne campano ha brillato sul tatami argentino, conquistando uno straordinario bronzo nei -68 kg al debutto olimpico di questo sport.

L’azzurro si è guadagnato la certezza di un posto sul podio come secondo classificato nella Pool A. Ruggiero ha aperto con la netta vittoria per 3-0 con l’ucraino Robert Shyroian, poi è stato sconfitto di misura 7-6 dal belga Quentin Mahauden ed infine ha pareggiato per 2-2 con il montenegrino Bojan Boskovic.

In semifinale Ruggiero è stato poi sconfitto per 5-0 dal marocchino Yassine Sekouri. Il nostro portacolori ha pagato la pressione e non è riuscito mai a prendere le misure all’avversario. Sekouri è passato in vantaggio con due Yuko e quando nel finale Ruggiero si è scoperto per dare il tutto per tutto, ha subito un Ippon, vedendo così sfumare il sogno della finale, ma conquistando comunque un bronzo importantissimo per la sua carriera e più in generale per tutto il movimento azzurro.

Foto: Fijlkam