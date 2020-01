Karate, Premier League Parigi 2020: italiani a caccia di punti preziosi in ottica olimpica

Dopo la prima tappa della Serie A disputata a Santiago del Cile, nel prossimo weekend sarà la Premier League a iniziare la propria stagione. Il karate entra nel vivo e regalerà un fine settimana di grande spettacolo allo Stadium Pierre de Coubertin di Parigi. Oltre ai successi di tappa, ed a quello globale della manifestazione, le attenzioni di tutti sono verso i pass olimpici per Tokyo 2020 che, ormai, sono dietro l’angolo. Andiamo a conoscere la situazione dei portacolori italiani ai nastri di partenza dell’appuntamento parigino.

Nel kata maschile Mattia Busato è attualmente settimo nel ranking mondiale con un buon margine sugli inseguitori, per cui proverà ad accorciare su chi lo precede. Per quanto riguarda il kumitè -67kg Angelo Crescenzo viaggia in un ottimo terzo posto, mentre è quindicesimo Luca Maresca, chiamato alla grande prestazione per risalire qualche gradino. Nel kumitè -75kg Luigi Busà è secondo alle spalle dell’iraniano Bahman Asgari e il suo passaggio a Tokyo è scontato, quindi nei +75kg Simone Marino è diciottesimo con un gap notevole rispetto ai top 15, per cui urgono risultati di rilievo.

Per quanto riguarda le donne, Viviana Bottaro è ottima terza nel kata, quindi nel kumitè -55kg occorrono punti pesanti per Sara Cardin, attualmente ventisettesima e Lorena Busà, ventottesima ma con chance di accorciare rispetto alle top20. Nei -61kg Laura Pasqua è dodicesima ma a breve distanza dalle prime dieci, quindi procede spedita Silvia Semeraro nei +61kg con un brillante terzo posto assoluto, mentre Clio Ferracuti è nona con buone possibilità di accorciate rispetto alla vetta.

GLI ITALIANI ISCRITTI

Sono 45 gli italiani iscritti alla tappa di Parigi suddivisi in questo modo:

Kata femminile: Viviana Bottaro, Carola Casale, Terryana D’Onofrio, Matilde Galassi, Noemi Nicosanti, Lisa Pivi, Michela Pezzetti.

Kumitè -50kg; Asia Agus, Viola Lallo, Lucrezia Molgora, Erminia Perfetto. Kumitè -55kg; Lorena Busà, Sara Cardin, Francesca Cavallaro, Kumitè -61kg; Sara Brogneri, Laura Pasqua, Daria Pitta. Kumitè -68kg: Pamela Bodei, Emma Pecirep, Silvia Semeraro. Kumitè +68kg; Alessia Coppola Neri, Clio Ferracuti, Alessia Este.

Kata maschile: Mattia Busato, Gianluca Gallo, Alessio Ghinami, Alessandro Iodice, Daniele Petrillo, Gabriele Petroni. Kumitè -60kg: Angelo Crescenzo, Danilo Greco, Samuele Marchese. Kumitè -67kg: Gianluca De Vivo, Luca Maresca, Lorenzo Milani, Rosario Ruggiero. Kumitè -75kg; Luigi Busà, Lorenzo Pietromarchi. Kumitè -84kg; Michele Martina. Kumitè +84kg; Simone Marino, Raoul Santarelli.

IL PROGRAMMA DEL FINE SETTIMANA

Venerdì 24 gennaio si inizierà con le eliminatorie e ripescaggi di kata individuale femminile e kata a squadre, quindi -60 kg uomini, -67 kg uomini, -75 kg uomini, -50 kg donne e -55 kg donne. Sabato 25 gennaio toccherà a eliminatorie e ripescaggi di kata individuale uomini e kata a squadre femminile, quindi -61 kg donne, -84 kg uomini, -68 kg donne, +84 kg uomini e +68 kg donne. Domenica 26 gennaio dalle ore 9.30 gli atleti saranno in pedana per le finali per il bronzo, mentre nel pomeriggio toccherà a quelle per la medaglia d’oro che si concluderanno alle ore 16.30.

Foto: Lapresse